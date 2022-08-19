Число жертв ракетных ударов по Харькову возросло до 21 человека 19 августа, 14:32 Российские войска нанесли очередные удары по гражданским объектам в Харькове, в результате чего погиб 21 человек (Фото:ГУ ГСЧС в Харьковской области)

Число погибших в результате ракетных ударов российских оккупантов по Харькову 17−18 августа возросло до 21 человека.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области.

На данный момент спасатели завершили поисково-спасательные работы в здании общежития в Слободском районе Харькова, которое было разрушено в результате российского ракетного удара утром 18 августа, из-под завалов изъяты тела шести человек, из них один ребенок (мальчик 2009 г. р.).

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В то же время девять человек удалось спасти, из них двое детей.

На месте происшествия работало 10 единиц пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава ГСЧС.

Таким образом, общее число погибших в результате ракетных ударов, нанесенных российскими оккупационными войсками по двум харьковским общежитиям вечером 17 и утром 18 августа, увеличилось с 19 до 21 человека.

Поздно вечером 17 августа войска РФ нанесли ракетный удар по Салтовскому району Харькова. Полностью разрушено жилое трехэтажное здание. Предварительно удар был нанесен ракетами Искандер. В ГСЧС сообщили, что среди погибших — пожилые люди с инвалидностью.

Утром в четверг, 18 августа, страна-террорист РФ нанесла еще один удар по Слободскому району Харькова, пострадали общежитие и административное здание, начался большой пожар.

В пятницу, 19 августа, в Харькове объявлен траур в память о погибших в результате массированных ракетных ударов российских оккупационных войск по городу 17−18 августа.

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