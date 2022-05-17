Ракетная атака на поселок Десна: погибло восемь человек, еще 11 ранены
В результате ракетных ударов по поселку Десна погибли восемь человек, 11 ранены (Фото:Википедия)
В результате ракетной атаки российских оккупантов на поселок Десна в Черниговской области погибли восемь человек, еще 11 были ранены.
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Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на областное управление ГСЧС.
На месте происшествия продолжают работать медики и спасатели.
Утром глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по поселку Десна.
Около 5 утра вражеская авиация выпустила четыре ракеты, две из них попали в здания.
В поселке Десна расположен учебный центр Вооруженных сил Украины.
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