Ракетная атака на поселок Десна: погибло восемь человек, еще 11 ранены 17 мая, 13:05 Цей матеріал також доступний українською В результате ракетных ударов по поселку Десна погибли восемь человек, 11 ранены (Фото:Википедия)

В результате ракетной атаки российских оккупантов на поселок Десна в Черниговской области погибли восемь человек, еще 11 были ранены.

Война России против Украины — главные события 17 мая

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на областное управление ГСЧС.

На месте происшествия продолжают работать медики и спасатели.

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Утром глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по поселку Десна.

Около 5 утра вражеская авиация выпустила четыре ракеты, две из них попали в здания.

В поселке Десна расположен учебный центр Вооруженных сил Украины.



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