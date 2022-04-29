Ракетные удары оккупантов по Фастову: повреждены инфраструктурные объекты, разрушены дома, есть пострадавшие
В результате ракетных ударов по Фастову пострадали два человека (Фото:Фастовское районное управление полиции)
В полиции сообщили подробности ракетный ударов российских оккупантов по Фастову в Киевской области, которые они нанесли вечером 28 апреля.
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Как сообщило Фастовское районное управление полиции, по территории Фастовской общины нанесли два ракетных удара.
В результате взрыва повреждены инфраструктурные объекты, на которых возник пожар. Разрушены два дома, около десяти получили повреждения.
Двое пострадавших были доставлены в больницу.
На месте работают работники ГСЧС. Полицейские документируют последствия взрыва
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