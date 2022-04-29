Ракетные удары оккупантов по Фастову: повреждены инфраструктурные объекты, разрушены дома, есть пострадавшие

29 апреля, 11:28
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В результате ракетных ударов по Фастову пострадали два человека (Фото:Фастовское районное управление полиции)

В результате ракетных ударов по Фастову пострадали два человека (Фото:Фастовское районное управление полиции)

В полиции сообщили подробности ракетный ударов российских оккупантов по Фастову в Киевской области, которые они нанесли вечером 28 апреля.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

Как сообщило Фастовское районное управление полиции, по территории Фастовской общины нанесли два ракетных удара.

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В результате взрыва повреждены инфраструктурные объекты, на которых возник пожар. Разрушены два дома, около десяти получили повреждения.

Двое пострадавших были доставлены в больницу.

На месте работают работники ГСЧС. Полицейские документируют последствия взрыва

https://www.facebook.com/fastivpolic/posts/1928435627365375
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Киевская область Фастов Война России против Украины

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