Угроза ракетных ударов. Мэр Ивано-Франковска призвал жителей уехать из города на 7−9 мая 5 мая, 16:56 Цей матеріал також доступний українською Ракета (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал местных жителей по возможности уехать из города 7−9 мая из-за угрозы ракетных ударов.

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«Прошу по возможности 7,8 и 9 мая и работодателей, и всех жителей Ивано-Франковска не собираться в городе, на озере, в парке и в других публичных местах. По возможности выехать за город, обработать свои огороды, чтобы поменьше людей было в Ивано-Франковске», — сказал он в видеообращении в Facebook.

Видео дня

Мэр города отметил, что мероприятия 7 мая по случаю 360-й годовщины создания Ивано-Франковска отменены, а также не будет празднований 8 и 9 числа.

«Прошу с понимаем отнестись. Есть определенная информация, враг, к сожалению, хочет и дальше наносить ракетные удары», — сказал он.

3 мая Украина подверглась мощной ракетной атаке российских оккупантов. В Командовании Воздушных сил сообщили, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95 или Ту-160 выпустили около 18 ракет по нескольким областям Украины. В Укрзализныце сообщили о повреждении шести станций в центре и на западе Украины.

4 мая РФ вновь нанесла авиаудары по нескольким областям Украины.

В Министерстве инфраструктуры сообщили, что заранее готовились к таким сценариям ракетных ударов и заранее разработали альтернативные логистические маршруты.

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