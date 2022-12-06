Оккупанты 5 декабря выпустили по подстанции в Одесской области семь ракет — Шмыгаль 6 декабря, 18:04 Спасатели ликвидируют последствия российского ракетного удара в Одесской области, 6 декабря 2022 года (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Российские оккупанты 5 декабря выпустили семь ракет по одной из подстанций в Одесской области. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале во вторник, 6 декабря.

Глава правительства подчеркнул, что силы ПВО, которые сбили больше 60 вражеских ракет, спасли много жизней и позволили энергосистеме Украины остаться целостной.



По словам Шмыгаля, несмотря на российские удары по некоторым объектам энергетической инфраструктуры, энергетики планируют в ближайшие дни устранить последствия. Дефицит мощности в энергосистеме сейчас составляет 19% и будет сохраняться.

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Премьер добавил, что за последние месяцы от российских атак пострадали 35% ключевых объектов магистральных сетей, а 70% из них подвергались ударам два и больше раз.



«К примеру, вчера в одну из подстанций в Одесской области враг выпустил сразу семь ракет. Потому в стране продолжают действовать отключения», — сообщил он.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в результате российских ракетных ударов 5 декабря больше всего пострадала Одесса.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что ситуация в энергетике после нового массированного российского удара сложная, в первую очередь — в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

5 декабря Россия совершила новую ракетную атаку по Украине. По данным Генштаба, страна-агрессор выпустила по территории Украины 70 ракет Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31П и Калибр. Из них более 60 ракет уничтожили подразделения ПВО Сил обороны Украины.

Одна из ракет упала на территории сельхозпредприятия в Молдове, но не взорвалась.

В Укрэнерго сообщили, что по всей Украине вводятся аварийные отключения электричества.