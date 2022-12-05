Оккупанты повредили энергетические объекты в трех областях Украины — Шмыгаль

5 декабря, 17:42
Поделиться:
Из-за повреждения оккупантами энергетической инфраструктуре в Украине действуют отключения (Фото:Pascal Rossignol / Reuters)

Из-за повреждения оккупантами энергетической инфраструктуре в Украине действуют отключения (Фото:Pascal Rossignol / Reuters)

В результате ударов страны-террориста РФ по Украине в понедельник, 5 декабря, повреждены энергетические объекты в Киевской, Винницкой и Одесской областях. Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

Обновлено в 18:16. В оперативном командовании Юг уточнили, что удару также подвергся объект инфраструктуры в Николаевской области.

По словам Шмыгаля, хотя в некоторых регионах вынужденно действуют экстренные отключения, энергетическая система Украины работает и остается целостной, а спасатели уже устраняют последствия вражеской атаки.

Видео дня

Читайте также:
Взрывы в Одессе: повреждены два объекта инфраструктуры, отсутствует водоснабжение и временно прекратил работу электротранспорт

«Террористическая страна Россия попыталась снова реализовать свой преступный план — погрузить Украину в темноту и холод. Благодаря героическим ВСУ и силам ПВО врагу в очередной раз не удалось задуманное», — подчеркнул он.

Глава правительства отметил, что Россия совершила новую массированную атаку в годовщину подписания Будапештского меморандума, чем «демонстрирует миру, какой из них „надежный“ гарант безопасности».

Читайте также:

Люди прячутся в метро во время российской ракетной Украины. Киев, 5 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton) «Отчасти боится Путина». Почему Запад терпит российские ракетные обстрелы Украины — Климкин назвал три причины

В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что защитники Украины 5 декабря сбили больше 60 из более чем 70 ракет, запущенных оккупантами.

В понедельник, 5 декабря, страна-агрессор совершила новый массированный ракетный удар по Украине. Около 13:10 в Украине объявили масштабную воздушную тревогу, в том числе в Киеве, в нескольких областях работала ПВО.

По состоянию на утро 5 декабря в Украине сохранялся дефицит электроэнергии после предыдущих российских атак.

https://www.youtube.com/embed/Sr1PyGNWsZM
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Одесская область Энергетика Инфраструктура Киевская область Электричество Ракетные удары Винницкая область Отключения света Энергосистема Денис Шмыгаль Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X