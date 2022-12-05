Массированная российская атака: есть попадания по энергетическим объектам, введены аварийные отключения — Укрэнерго

5 декабря, 15:48
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В Украине действуют аварийные отключения из-за новых ударов страны-террориста по объектам инфраструктуры (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Украине действуют аварийные отключения из-за новых ударов страны-террориста по объектам инфраструктуры (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В результате массированной ракетной атаки страны-агрессора России на территорию Украины в понедельник, 5 декабря, повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба компании Укрэнерго в Facebook.

«Воздушная тревога продолжается, Украина переживает восьмую массированную ракетную атаку страны-террориста. К сожалению, уже есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры и связанные с этим аварийные отключения света», — предупредили в Укрэнерго.

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В компании добавили, что диспетчеры стараются удержать баланс в энергосистеме, и призвали оставаться в укрытиях.

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Ранее в Черкасской ОВА и Сумыоблэнерго сообщили, что в двух областях вводят специальные графики аварийных отключений. На фоне ракетной атаки сообщается о новых отключениях электроэнергии в Одессе, Сумах, Житомире, Кривом Роге.

В Николаевской области отключили все очереди графика стабилизационных отключений. Также о возможных отключениях предупредили в Черниговской ОВА и Тернополе.

В понедельник, 5 декабря, страна-агрессор совершила новый массированный ракетный удар по Украине. Около 13:10 в Украине объявили масштабную воздушную тревогу, в том числе в Киеве, в нескольких областях работала ПВО.

По состоянию на утро 5 декабря в Украине сохранялся дефицит электроэнергии после предыдущих российских атак. Киев и еще четыре региона Украины — Киевская, Донецкая, Днепропетровская и Одесская области — должны были вернуться в графики стабилизационных отключений электроэнергии.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Инфраструктура Электричество Ракетные удары Отключения света Укрэнерго Энергосистема Война России против Украины

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