Из-за ракетных ударов задерживаются 25 поездов — список
Поезда задерживаются из-за повреждения инфраструктуры (Фото:REUTERS/Marko Djurica)
Компания Укрзалізниця сообщила, что из-за ракетных обстрелов оккупантов на Львовском, Приднепровском и Закарпатских направлениях задерживается 25 поездов.
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Задерживаются поезда:
- № 50 Трускавец — Киев (2 часа);
- № 60 Чоп — Киев (3 часа);
- № 4 Львов — Запорожье (4 часа);
- № 26 Рахов — Одесса (3 часа);
- № 22 Трускавец — Харьков (5 ч);
- № 12 Львов — Одесса (2 часа);
- № 749 Киев — Ивано-Франковск (4 часа);
- № 145 Львов — Ужгород (беспересадочные вагоны Киев — Вена) (4 часа);
- № 82 Ужгород — Киев (1,5 часа);
- № 92 Львов — Киев (1 час);
- № 56 Рахов — Киев (1 час);
- № 136 Черновцы — Одесса (30 мин);
- № 96 Рахов — Киев (1 час);
- № 14 Солотвино — Киев (1,5 часа);
- № 30 Ужгород — Киев (2 часа);
- № 38 Ужгород — Одесса (1,5 часа);
- № 46 Ужгород — Лозовая (30 мин);
- № 231 Днепр — Львов (2,5 часа);
- № 53 Днепр — Одесса (2,5 часа);
- № 75 Кривой Рог — Киев (1 час);
- № 175 Запорожье — Жмеринка (1 час);
- № 85 Запорожье — Львов (30 мин);
- № 37 Запорожье — Киев (30 мин);
- № 710 Львов — Дарница (3,10 ч);
- № 753 Харьков — Львов (1,40 часа).
Ранее глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в результате ракетного удара российских войск сильно повреждена железнодорожная инфраструктура, ранен человек.
Также в результате ракетного удара поврежден инфраструктурный объект в Закарпатской области. Вражеская ракета попала в подстанцию возле вокзала в Воловце, поврежден газопровод.
Во Львове российские ракетные удары повредили три подстанции, два человека ранены.
В Кировоградской области в результате российского удара по железнодорожной инфраструктуре есть погибшие и раненые. Также российские оккупанты продолжают ракетные удары по инфраструктуре Одесской области.
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