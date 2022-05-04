Из-за ракетных ударов задерживаются 25 поездов — список

4 мая, 00:45
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Поезда задерживаются из-за повреждения инфраструктуры (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Поезда задерживаются из-за повреждения инфраструктуры (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Компания Укрзалізниця сообщила, что из-за ракетных обстрелов оккупантов на Львовском, Приднепровском и Закарпатских направлениях задерживается 25 поездов.

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Задерживаются поезда:

  • № 50 Трускавец — Киев (2 часа);
  • № 60 Чоп — Киев (3 часа);
  • № 4 Львов — Запорожье (4 часа);
  • № 26 Рахов — Одесса (3 часа);
  • № 22 Трускавец — Харьков (5 ч);
  • № 12 Львов — Одесса (2 часа);
  • № 749 Киев — Ивано-Франковск (4 часа);
  • № 145 Львов — Ужгород (беспересадочные вагоны Киев — Вена) (4 часа);
  • № 82 Ужгород — Киев (1,5 часа);
  • № 92 Львов — Киев (1 час);
  • № 56 Рахов — Киев (1 час);
  • № 136 Черновцы — Одесса (30 мин);
  • № 96 Рахов — Киев (1 час);
  • № 14 Солотвино — Киев (1,5 часа);
  • № 30 Ужгород — Киев (2 часа);
  • № 38 Ужгород — Одесса (1,5 часа);
  • № 46 Ужгород — Лозовая (30 мин);
  • № 231 Днепр — Львов (2,5 часа);
  • № 53 Днепр — Одесса (2,5 часа);
  • № 75 Кривой Рог — Киев (1 час);
  • № 175 Запорожье — Жмеринка (1 час);
  • № 85 Запорожье — Львов (30 мин);
  • № 37 Запорожье — Киев (30 мин);
  • № 710 Львов — Дарница (3,10 ч);
  • № 753 Харьков — Львов (1,40 часа).
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Ранее глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в результате ракетного удара российских войск сильно повреждена железнодорожная инфраструктура, ранен человек.

Также в результате ракетного удара поврежден инфраструктурный объект в Закарпатской области. Вражеская ракета попала в подстанцию возле вокзала в Воловце, поврежден газопровод.

Во Львове российские ракетные удары повредили три подстанции, два человека ранены.

В Кировоградской области в результате российского удара по железнодорожной инфраструктуре есть погибшие и раненые. Также российские оккупанты продолжают ракетные удары по инфраструктуре Одесской области.

https://www.youtube.com/watch?v=0JP0IQNYIjg
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Укрзализныця Днепропетровская область Закарпатская область Ракетные удары Львовская область Война в Украине Война России против Украины

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