Из-за ракетных ударов задерживаются 25 поездов — список 4 мая, 00:45 Цей матеріал також доступний українською Поезда задерживаются из-за повреждения инфраструктуры (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Компания Укрзалізниця сообщила, что из-за ракетных обстрелов оккупантов на Львовском, Приднепровском и Закарпатских направлениях задерживается 25 поездов.

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Задерживаются поезда:

№ 50 Трускавец — Киев ( 2 часа);

2 часа); № 60 Чоп — Киев ( 3 часа);

3 часа); № 4 Львов — Запорожье ( 4 часа);

4 часа); № 26 Рахов — Одесса ( 3 часа);

3 часа); № 22 Трускавец — Харьков ( 5 ч);

5 ч); № 12 Львов — Одесса ( 2 часа);

2 часа); № 749 Киев — Ивано-Франковск ( 4 часа);

4 часа); № 145 Львов — Ужгород ( беспересадочные вагоны Киев — Вена) ( 4 часа);

беспересадочные вагоны Киев — Вена) 4 часа); № 82 Ужгород — Киев ( 1,5 часа);

1,5 часа); № 92 Львов — Киев ( 1 час);

1 час); № 56 Рахов — Киев ( 1 час);

1 час); № 136 Черновцы — Одесса ( 30 мин);

30 мин); № 96 Рахов — Киев ( 1 час);

1 час); № 14 Солотвино — Киев ( 1,5 часа);

1,5 часа); № 30 Ужгород — Киев ( 2 часа);

2 часа); № 38 Ужгород — Одесса ( 1,5 часа);

1,5 часа); № 46 Ужгород — Лозовая ( 30 мин);

30 мин); № 231 Днепр — Львов ( 2,5 часа);

2,5 часа); № 53 Днепр — Одесса ( 2,5 часа);

2,5 часа); № 75 Кривой Рог — Киев ( 1 час);

1 час); № 175 Запорожье — Жмеринка ( 1 час);

1 час); № 85 Запорожье — Львов ( 30 мин);

30 мин); № 37 Запорожье — Киев ( 30 мин);

30 мин); № 710 Львов — Дарница ( 3,10 ч);

3,10 ч); № 753 Харьков — Львов ( 1,40 часа).

Видео дня

Ранее глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в результате ракетного удара российских войск сильно повреждена железнодорожная инфраструктура, ранен человек.

Также в результате ракетного удара поврежден инфраструктурный объект в Закарпатской области. Вражеская ракета попала в подстанцию возле вокзала в Воловце, поврежден газопровод.

Во Львове российские ракетные удары повредили три подстанции, два человека ранены.

В Кировоградской области в результате российского удара по железнодорожной инфраструктуре есть погибшие и раненые. Также российские оккупанты продолжают ракетные удары по инфраструктуре Одесской области.

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