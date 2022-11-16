Массированный обстрел Украины 15 ноября: СБУ открыла 17 уголовных производств 16 ноября, 11:01 Дым после ракетного удара (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

СБУ открыла 17 уголовных производств по фактам обстрела Украины во вторник, 15 ноября.

Об этом заявил и.о. главы СБУ Василий Малюк, сообщили в пресс-службе ведомства.

Дела открыты по ч. 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.

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«Сейчас сотрудники Службы работают над тем, чтобы установить все обстоятельства и конкретных исполнителей ракетных ударов. Обломки ракет и другие вещественные доказательства, найденные на местах попадания, уже отправлены на экспертизы», — сказал он.

По одной из проверяемых в СБУ версий к обстрелу, вероятно, причастны военнослужащие 184-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка РФ, входящего в состав 22-й тяжелой авиационной бомбардировочной дивизии.

По словам главы ведомства, также изучается еще несколько версий, среди которых участие в обстрелах 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка РФ.

Следователи СБУ работают, чтобы поименно установить исполнителей этих преступлений и конкретных лиц из военно-политического руководства страны-агрессора, отдавших эти приказы.

Инфографика: НВ

Материалы производства лягут в доказательную базу, которую собирает Украина для международных судов.

СБУ открыла производство по факту вражеских обстрелов 15 ноября в Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Во вторник, 15 ноября, Россия нанесла самый массовый ракетный удар по Украине, включая Киев — после нескольких недель временного затишья без подобных атак.