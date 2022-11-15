Ким заявил, что Россия выпустила третью волну ракет по Украине

15 ноября, 16:14
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Последствия российского ракетного удара по Киеву (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Последствия российского ракетного удара по Киеву (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что страна-агрессор Россия выпустила третью волну ракет по Украине.

«Кроворукие третью волну выпустили ракет», — написал он в Telegram во вторник, 15 ноября.

Глава области призвал людей оставаться в укрытиях.

Во вторник, 15 ноября, в Украине объявлена масштабная тревога. Сообщается о взрывах Киева и работе ПВО в областях.

Видео дня

В Печерском районе столицы попадание, по предварительной информации, в три жилых дома. Несколько ракет сбили ПВО над Киевом.

https://www.youtube.com/watch?v=PHSLTLfyUXE
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Киев Война России против Украины Виталий Ким

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