Массированные ракетные удары. РФ хочет заставить Украину согласиться на переговоры на своих условиях — Ермак 11 октября, 00:26 Ракетный удар по Киеву 10 октября (Фото:ДСНС)

Россия наносит массированные ракетные удары по Украине, чтобы заставить Киев согласиться на переговоры. Это стратегия принуждения к переговорам на российских условиях.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.



Он подчеркнул, что в массированных ракетных ударах не было никакого военного смысла, поскольку украинские военные продолжат освобождать территории. В то же время Россия пыталась повлечь за собой гуманитарную катастрофу, чтобы спровоцировать очередную волну миграции и психологически сломать украинцев.

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«То, что они сейчас делают — это стратегия принуждения к переговорам на российских условиях. Мы не подчинимся, потому что от нашей победы зависит существование Украины как государства», — заявил Ермак.

Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в том числе по центру столицы Украины. Это первая подобная атака Киева с 26 июня. Одновременно массированной серии ракетных ударов подверглись и многие области Украины.