Оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому в Николаеве: погибли два человека, двое ранены 11 ноября, 08:03 Жертвами ракетного удара оккупантов стали два человека, еще двое пострадали (Фото:t.me/mykolaivskaODA)

Российские оккупанты в ночь на пятницу, 11 ноября, нанесли ракетный удар по пятиэтажному жилому дому в Николаеве. Погибли два человека, еще двое ранены.

Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Твари в ответ нашим ВСУ ответили ракетным ударом по жилой пятиэтажке», — написал он.

9 ноября в результате удара российских оккупантов по Николаеву были попадания в частные дома и предприятие. Также зафиксировали разрушения промышленной и гражданской инфраструктуры.

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