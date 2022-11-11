Оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому в Николаеве: погибли два человека, двое ранены

11 ноября, 08:03
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Жертвами ракетного удара оккупантов стали два человека, еще двое пострадали (Фото:t.me/mykolaivskaODA)

Жертвами ракетного удара оккупантов стали два человека, еще двое пострадали (Фото:t.me/mykolaivskaODA)

Российские оккупанты в ночь на пятницу, 11 ноября, нанесли ракетный удар по пятиэтажному жилому дому в Николаеве. Погибли два человека, еще двое ранены.

Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Твари в ответ нашим ВСУ ответили ракетным ударом по жилой пятиэтажке», — написал он.

9 ноября в результате удара российских оккупантов по Николаеву были попадания в частные дома и предприятие. Также зафиксировали разрушения промышленной и гражданской инфраструктуры.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Николаев Ракетные удары Война России против Украины Виталий Ким

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