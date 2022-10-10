В пяти областях Украины проблемы с доступом к интернету — отключилось электричество

10 октября, 11:22
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В ряде областей Украины проблемы с доступом к интернету (Фото:Lars Kienle \ Unsplash)

В ряде областей Украины проблемы с доступом к интернету (Фото:Lars Kienle \ Unsplash)

В ряде областей Украины возникли проблемы с доступом к интернету — из-за вражеских обстрелов произошло автоматическое отключение электрических сетей.

В Хмельницкой, Львовской, Полтавской областях, Харькове и Житомире возникли проблемы с доступом к интернету из-за отключения электричества.

Об этом заявил в своем телеграм-канале в понедельник заместитель главы парламентского комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко.

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«В Хмельницкой, Львовской, Полтавской области, Харькове и Житомире фиксируются проблемы с интернетом. Это связано с тем, что произошло автоматическое отключение электрических сетей в городе», — написал Федиенко.

Он добавил, что связь восстановиться как только энергетики наладят поставку электропитания.

Депутат подчеркнул, что все подразделения критической инфраструктуры работают, используя спутниковые технологии.

Редактор: Люба Балашова

Теги:   Интернет Энергетика Обстрел Война России против Украины ракетный обстрел

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