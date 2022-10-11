«Не могут сломать Украину, свирепствуют». Московский империализм — в агонии, а между ФСБ и Минобороны РФ продолжается смертельная война.

11 октября, 15:52
Эксклюзив НВ
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Последствия российских ракетных ударов по Киеву 10 октября 2022 (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Последствия российских ракетных ударов по Киеву 10 октября 2022 (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Массированные ракетные обстрелы Украины со стороны РФ — агония Кремля от осознания поражения, убежден военный эксперт Петр Черник. Об этом он рассказал в эфире Радио НВ.

«Московский империализм входит в стадию своей стратегической агонии. Они не смогут сломать Украину и не сломают, поэтому так свирепствуют. <…> Между двумя башнями — ФСБ и Министерством обороны РФ — началась смертельная война. Кто-то должен стать козлом отпущения: Министерство обороны и [его глава Сергей] Шойгу, проигравший войну, или ФСБ, которое ввело Путина в заблуждение относительно начала этой войны», — считает Черник.

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В то же время эксперт предостерегает, что пренебрегать последними потугами врага еще не время:

«Это на самом деле очень хороший признак, но необходимо помнить: умирающий или погибающий лев еще способен нанести смертельный удар. Поэтому еще не выдыхаем и ко всем тревогам относимся исключительно внимательно и ответственно».

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Черник отмечает, что Россия исчерпала значительную часть своих вооруженных ресурсов, и рассказал об угрозах, причинить которые враг еще может:

«Россия уже не сможет изготовлять высококачественные технологические ракеты, такие как Х-101, Кинжал, Искандер, Калибр. Потому что большая часть составляющих <...> — это импортные детали, которые они не смогут заменить. Максимум 10−15%, потому что весь мир закрыть невозможно. Мы все же живем в рыночной системе экономических отношений, поэтому главный вывод: действительно 2/3 потенциала у них уже нет, но треть еще есть. Потому еще не выдыхаем».

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Редактор: Анаид Агаджанова

Теги:   Украина-Россия Российская агрессия Сергей Шойгу ФСБ Российское оружие Минобороны РФ Ракетные удары Радио НВ Война России против Украины обстрелы днепропетровской области Обстрелы Львова победа Украины

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