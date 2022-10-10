«Только ускорят движение вперед». Ермак заявил, что на каждый ракетный удар будет жесткий ответ 10 октября, 11:39 Андрей Ермак (Фото:president.gov.ua)

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина продолжит идти вперед, несмотря на массированные пакетные обстрелы российских террористов.

Об этом он написал в своем Telegram.

«Эти удары делают нас еще злее. Эти удары только ускорят наше движение вперед», — заявил Ермак.

Он подчеркнул, что на каждый удар, на каждую смерть и страдание будет жесткий ответ и отвечать будут целые поколения россиян.

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«Россияне — позорные неудачники. Вы думали нас испугать? Думали, что украинцы боятся террора от неадекватных бункерных трусов? Вы думаете, что мы будем останавливаться? … Мы не боимся. Мы становимся только злее и точнее», — заявил Ермак.

Утром 10 октября Россия начала массированные ракетные обстрелы ряда городов Украины, в том числе Киева, Львова, Житомирской и Хмельницкой областей.