«Зверское лицо РФ». Что преследуют российские ракетные атаки и какую частную войну ведет Пригожин — интервью с аналитиком CIT 12 октября, 11:11 Эксклюзив НВ Последствия ракетного удара россиян по Киеву, 11 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Кирилл Михайлов, аналитик Conflict Intelligence Team, рассказал в интервью Радио НВ, как российские ракетные атаки по территории всей Украины напомнили Западу реальное лицо РФ и усилили поддержку Киева.

— Если говорить о том, что произошло вчера, мы понимаем, что действительно повреждены важные объекты инфраструктуры. Мы также понимаем, что, скорее всего, это было сделано для пропагандистского эффекта внутри России. Мы имеем: первое, что они решают, радуются ультрапатриоты, критиковавшие Путина.

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Во-вторых, они говорят о том, что: «смотрите, чмобики, мы вас отправляем не просто так, мы же ракетными ударами обстреливаем Украину, то есть у нас там все хорошо».

И третье — они начали пиарить, это часть этого, генерала Суровикина, он даже писал, что он хотел в первый день хорошо проявить себя на новой работе, кажется, он так это сформулировал. Как вы оцениваете произошедшее вчера?

— Если мы посмотрим на происходящее уже сегодня, да, были нанесены удары дронами-камикадзе по ТЭЦ в Винницкой области, но это уже какая-то тень произошедшего вчера. Я считаю, что если бы действительно целью было сделать гуманитарную катастрофу в Украине и таким образом как-то убедить украинское население, что Украина эту войну не выиграет, то мы бы увидели по крайней мере попытку повторения того, что было.

Пока мы этого, к счастью, не видим, поэтому можно предполагать, что это действительно было демонстрационно и для собственных ура-патриотов или националистов, что как-то так называемая «специальная военная операция» пошла по-новому. С другой стороны, это также демонстрация и Украине, что мы не остановимся ни перед чем.

Мы готовы вас всех убить, если вы не остановитесь, если не согласитесь на какие-то так называемые мирные инициативы, о которых уже говорили, например, в российском Совете Федерации, при этом говоря, что эти мирные переговоры уже не должны касаться тех четырех аннексированных оккупированных регионов.

Также это сигнал Западу, что мы готовы убивать украинцев, если вы будете продолжать поставлять им оружие. Так что, скорее всего, да, это какая-то прежде всего демонстрация, и вопрос в том, достигнет ли она, если это так, своих целей. Объясню, во-первых, уже многие из так называемого Z-круга отмечают, что именно эти военные объекты даже в Киеве почти не получили повреждений, даже они это признают.

Также не было такого на мосты через Днепр, они очень долго говорят о мостах, но мы вчера видели, что российские ракеты не способны уничтожить даже пешеходный мост, что уж говорить о таком капитальном, типа хотя бы киевских мостов.