Города, где жить трудно. Три областных центра, которые больше всего пострадали от войны — исследование IRI 30 июня, 17:45 Харьковчане чаще всего заявляют о повреждении их жилья в результате военных действий (Фото:Азиз Каримов / SOPA Images через Reuters)

10% харьковчан заявило, что их жилье повреждено или разрушено полностью или непригодно для жизни.

Наибольшую долю людей среди населения, жилье которых пострадало в результате боевых действий, имеют Харьков, Чернигов и Николаев.

Об этом говорится в муниципальном опросе Международного республиканского института (IRI), проведенном в апреле-мае 2023 года.

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В частности, треть опрошенных харьковчан рассказали, что их жилье получило незначительные повреждения, еще 10% - что оно значительно повреждено или разрушено полностью (или непригодно для жизни).



Инфографика: IRI

В Чернигове четверть (24%) респондентов заявили о незначительных повреждениях своих домов и 10% - о полном их разрушении или непригодности.



В Николаеве каждый пятый житель заявил о незначительных повреждениях своего дома, а 6% - о разрушении собственных домов или их непригодности к жизни.



Всеукраинский муниципальный опрос Международного республиканского института (IRI) был проведен Социологической группой «Рейтинг» при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).



Опрос проводился в 21 областном центре Украины, которые не находятся под контролем российских или пророссийских сил. Херсон был исключен из выборки в 2023 году из-за ситуации с безопасностью, которая делала невозможным личный опрос. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 16800 респондентов. Статистическая погрешность для каждого города не превышает ±3,5%.

