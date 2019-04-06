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Ракетные корабли ВМФ России провели стрельбы в Черном море – СМИ

Вчера, 13:55
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Ракетные корабли ВМФ России провели стрельбы в Черном море – СМИ - фото

Минобороны РФ

Иллюстративное фото

Отряд кораблей Черноморского флота провел ракетные стрельбы в акватории Черного моря и вернулся в пункт базирования в оккупированный Севастополь.

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на пророссийские крымские СМИ.

«Кроме ракетных катеров Ивановец и Р-60, которые непосредственно выполняли ракетные стрельбы, в пункты постоянной дислокации вернулись 14 надводных кораблей и судов обеспечения Черноморского флота, принимавших участие в закрытии морского полигона для обеспечения безопасности гражданского судоходства», - цитирует СМИ начальника пресс-службы Черноморского флота Алексея Рулева.

При этом пресс-служба Черноморского флота официально не сообщает об учениях.

С 2014 года Россия регулярно проводит военные учения на территории аннексированного Крыма и в акватории Черного моря. Украинская сторона считает такие действия РФ незаконными.

Теги:   Россия Черноморский флот РФ Крым

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