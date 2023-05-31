Массированные ракетные удары по Украине в мае стоили России более 1,7 млрд долларов — анализ Kyiv Post 31 мая, 21:14 Россия потратила 1,7 млрд долл на обстрелы Украины за май (Фото:REUTERS/Eloisa Lopez)

Военно-воздушные силы Украины проанализировали майскую ракетную кампанию России: она была неэффективной, дорогой и расточительной. Страна-агрессор потратила на атаки 1,7 млрд долларов, 90% ракет и дронов удалось сбить, сообщает Kyiv Post.

Согласно анализу ВВС Украины, в течение мая Россия осуществила по Украине 20 атак, выпустив по меньшей мере 563 ракет и беспилотников. Из них 533 были уничтожены украинскими системами ПВО, что составляет более 90% воздушных целей.

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По данным ВВС, было использовано 401 БПЛА Shahed-136, один дрон стоит 20 000 долларов. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 362 беспилотника.

Кроме того, Россия использовала различные виды ракет, среди которых:

ракеты Х-101/555: выпущено — 114, уничтожено — 106, эффективность ПВО — 93%, потенциальная стоимость — 1,48 млрд долл;

ракеты Калибр: выпущено — 29, уничтожено — 26, эффективность ПВО — 100%, стоимость — 155 млн долл;

ракеты Кинжал: выпущено 7, уничтожено 7, эффективность ПВО 100%, стоимость — 28 млн долл;

ракеты Искандер, системы С-400: выпущено 16, уничтожено 16, эффективность ПВО 100%, стоимость — 48 млн долл;

ракеты Х-22: выпущено 5, уничтожено 5, эффективность ПВО 100%, стоимость 5 млн долл;

ракеты из комплексов С-300: выпущено 12, уничтожено 5, эффективность ПВО 40%, стоимость 5 млн долл;

другие неназванные ракеты: выпущено 7, уничтожено 7, эффективность ПВО 100%, стоимость неизвестна.

Чтобы оценить стоимость российских атак, Киевская школа экономики недавно подсчитала, что общая стоимость реконструкции сектора здравоохранения Украины составит около 1,7 миллиарда долларов США.

С начала мая Россия значительно увеличила частоту и интенсивность ракетных и дроновых ударов по Киеву и другим тыловым городам Украины.

За последний месяц оккупанты совершили уже 17 массированных ударов по Киеву, используя ракеты и дроны-камикадзе.

Последняя массированная атака состоялась во вторник, 30 мая. В результате падения обломков сбитых вражеских целей в Киеве погиб человек. Всего травмированы 11 человек, пятеро госпитализированы. В многоэтажке, которая пострадала больше всего, четверо раненых. Атака была осуществлена исключительно дронами-камикадзе Shahed.