За неделю российские оккупанты применили против Украины 65 ракет и 178 ударных дронов — Зеленский 6 августа, 22:29 Владимир Зеленский (Фото:ПСОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за эту неделю оккупанты выпустили по Украине 65 ракет различного типа, а также 178 ударных дронов.

Об этом в воскресенье, 6 августа, Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

«Только за одну эту неделю российские террористы применили против нас уже 65 различных ракет, 178 ударных дронов, из них 87 Шахедов. Существенную часть удалось сбить. Мы сделаем все, чтобы украинский воздушный щит становился только крепче», — отметил глава государства.

Видео дня

Президент Украины подчеркнул, что Воздушные силы в украинском небе смогут доказать, что террор проигрывает.

Зеленский отметил, что очень важна ответственная позиция каждого из международных партнеров по поставкам систем ПВО и ракет к ним. Поскольку полная защита от террора нужна, чтобы не пришлось думать, как защитить от него другие страны.

«Украина может выиграть эту битву, и наш воздушный щит впоследствии будет гарантировать безопасность всей Европы», — подчеркнул он.

Президент также добавил, что наградил воинов Воздушных сил Украины и пообщался с ними.

«Все равно стремимся поскорее почувствовать боевое применение F-16 в украинском небе», — подытожил Зеленский.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что силы ПВО во время атак с вечера 5 августа до утра 6 августа уничтожили 57 воздушных целей, в том числе 30 крылатых ракет и 27 Шахедов. Всего россияне за ночь запустили по Украине 70 средств воздушного нападения.