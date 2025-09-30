По словам Андрея Гриценюка, многие украинские ракеты уже тестируются (Фото: Brave1 через Facebook)

Руководитель оборонного кластера Brave1 Андрей Гриценюк рассказал в интервью Radio NV, что в Украине над созданием ракетного вооружения работают более 40 компаний.

«Сейчас уже более 40 компаний в Украине работают над созданием ракетного вооружения, многие изделия уже тестируются», — заявил Гриценюк в эфире Radio NV.

Он отметил, что Украине невыгодно ждать от партнеров создания новых эффективных средств противодействия массовым атакам шахедов.

«Все равно экономика войны будет не в нашу пользу. Если шахед стоит, условно, 100 тысяч долларов, то средство его сбивания должно стоить гораздо дешевле. В Украине сейчас активно идут проекты создания зенитных ракет, которые намного дешевле мировых аналогов и позволяют сбивать шахеды. Потому что нам нужно иметь не только технологии, а постоянно анализировать так называемую экономику войны, чтобы противодействие было дешевле, чем те средства, которые использует наш противник», — рассказал руководитель Brave1.

Гриценюк подтвердил, что украинские частные производители уже имеют «определенное зенитное решение», которые мы «уже видим».

«Думаю, в этом году уже будут первые результаты по сбиванию шахедов и это положительно повлияет на ту ситуацию, которая есть на поле боя», — добавил он.

Украинские ракеты-дроны Паляниця и Пекло

2 сентября сообщалось, что во время выставки вооружения MSPO 2025 в Польше Укроборонпром впервые представил характеристики украинской ракеты-дрона Паляниця.

Отмечалось, что Паляниця имеет массу 320 кг, из которых до 100 кг приходится на полезную нагрузку. Максимальная дальность полета — 650 км, что почти полностью покрывает зону потенциальных целей, указанную на карте военных объектов, опубликованной вместе с первыми официальными сообщениями о ракете. Высота полета варьируется от 15 до 500 метров.

Навигация и наведение осуществляются с помощью GPS и инерциальной системы. Старт Паляниці происходит с использованием твердотопливного ускорителя, после чего включается реактивный двигатель.

«Один из самых интересных показателей — это ее скорость, которая достигает 900 км/ч, что сопоставимо со скоростью российских крылатых ракет Х-101», — отметили аналитики.

Длина ракеты составляет 3,5 метра, а размах крыльев — 1,7 метра. В Defense Express добавили, что по сравнению с прошлыми рендерами, изменилась форма крыльев ракеты, тогда как корпус и хвостовое оперение остались неизменными.

В декабре 2024 года главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков рассказал о характеристиках украинской дальнобойной ракеты-дрона Пекло.

Он отметил клепаный алюминиевый корпус боеприпаса, что свидетельствует о том, что он произведен по хорошо известной технологии.

По его мнению, это правильный выбор материала еще и потому, что ракета-дрон оснащена реактивным двигателем, использование которого требует надлежащей прочности корпуса и его конструкции. К тому же такой корпус свидетельствует о возможности массового промышленного производства.

Следующий аспект, на который обращает внимание специалист, это отсутствие внешних тяг для аэродинамических органов управления, расположенных на задних кромках консолей крыла, — элеронов и элевонов.

Катков также предположил, что Пекло имеет наземный старт, о чем свидетельствует отсутствие крыльев.

Учитывая заявленную дальность полета в пределах 700 км, вероятный вес боевой части ракеты-дрона может составлять порядка 50 кг, считает главред Defense Express. По мнению специалиста, этот вес возможно увеличить, но при этом пропорционально уменьшится дальность полета боеприпаса.

Что касается системы наведения Пекла, то, по оценке эксперта, боеприпас должен быть оснащен инерциальной системой, поскольку в носовой части есть приемник воздушного давления, а также, очевидно, имеет спутниковую систему навигации.

