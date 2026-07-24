В Киевской области после баллистического удара РФ повреждены 27 частных домов и 44 автомобиля

Вероятное место удара баллистикой по частному полигону в Киевской области, 24 июля 2026 года (Фото: ГСЧС Украины)

В результате российского баллистического удара по Бучанскому району Киевской области повреждены 27 частных домов и 44 автомобиля.

Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской областной государственной администрации Руслан Олийнык.

По его словам, на месте продолжаются работы по ликвидации последствий вражеского удара. Работают все оперативные службы.

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Информация о количестве погибших и пострадавших в настоящее время уточняется. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Олийнык также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Удар РФ по комплексу в Киевской области, где проводилась выставка оружия — что известно

Основатель компании — производителя продукции оборонного назначения First Contact, военнослужащий Валерий Боровик 24 июля заявил, что россияне нанесли удар по одному из украинских полигонов, где проходила выставка продукции оборонного назначения.

Позже Украинский совет оружейников подтвердил, что россияне нанесли ракетный удар по месту, где находились представители оборонной промышленности, а президент Владимир Зеленский сообщил о шести погибших в результате атаки РФ на Киевскую область.

Позже генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что в результате российского ракетного удара по Киевской области 24 июля погибли 10 человек, а еще около 100 получили ранения различной степени тяжести.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские войска атаковали Киевскую область тремя баллистическими ракетами. Силы противовоздушной обороны перехватили одну из них, еще две ракеты попали по территории области.

24 июля армия РФ атаковала Киев и область баллистическими ракетами, гремели взрывы.

Мэр Виталий Кличко сообщал о работе ПВО, а позже стало известно о вызове медиков в Святошинский район Киева.