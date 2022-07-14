Ракетный удар РФ по центру Винницы: погибли восемь человек, среди них маленький ребенок, 30 раненых

14 июля, 12:12
twitter.com/SESU_UA

twitter.com/SESU_UA

В четверг, 14 июля, в результате ракетного удара России по центру Винницы погибли восемь человек, среди них маленький ребенок.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Российские ракеты попали по центру Винницы. 8 погибших, среди них маленький ребенок. Есть раненые. Это очередное преступление оккупантов в нашем мирном городе глубоко в тылу», — написал он в Telegram.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/6yMWODeHwGs

Как заявил глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook, в результате удара 30 человек получили ранения.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=484485940346383&set=a.113032164158431

Днем в четверг, 14 июля, Россия нанесла серию ракетных ударов по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города.

По предварительным данным главы Нацполиции Украины Игоря Клименко, российские ракеты попали в здание с офисными помещениями, судя по имеющимся фото и видео — в одном из центральных и людных в такое время районов Винницы. От ударов пострадали также расположенные неподалеку жилые дома.

https://www.youtube.com/watch?v=58mr-X4riF8&t=1030s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Винница Война России против Украины Ракетный удар

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