Ракетный удар РФ по центру Винницы: погибли восемь человек, среди них маленький ребенок, 30 раненых 14 июля, 12:12 twitter.com/SESU_UA

В четверг, 14 июля, в результате ракетного удара России по центру Винницы погибли восемь человек, среди них маленький ребенок.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Российские ракеты попали по центру Винницы. 8 погибших, среди них маленький ребенок. Есть раненые. Это очередное преступление оккупантов в нашем мирном городе глубоко в тылу», — написал он в Telegram.

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Как заявил глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook, в результате удара 30 человек получили ранения.

Днем в четверг, 14 июля, Россия нанесла серию ракетных ударов по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города.



По предварительным данным главы Нацполиции Украины Игоря Клименко, российские ракеты попали в здание с офисными помещениями, судя по имеющимся фото и видео — в одном из центральных и людных в такое время районов Винницы. От ударов пострадали также расположенные неподалеку жилые дома.

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