Ракетный удар по Виннице. Завершились работы по разбору завалов: погибли 23 человека, разрушены и повреждены 55 домов — ГСЧС

16 июля, 15:06
В результате ракетных ударов РФ по центру Винницы 14 июля погибли 23 человека, в том числе трое детей (Фото:REUTERS/Stringer)

В результате ракетных ударов РФ по центру Винницы 14 июля погибли 23 человека, в том числе трое детей (Фото:REUTERS/Stringer)

В Виннице завершились работы по разбору завалов после ракетного удара России по центру города. По данным департамента здравоохранения ОВА, в результате атакам армии РФ погибли 23 человека, в том числе трое детей.

Об этом сообщила ГСЧС в субботу, 16 июля.

За медицинской помощью обратились 202 жителя. 68 — госпитализировали, среди них — четверо детей; еще 110 людям помогли амбулаторно. Подразделения ГСЧС спасли трех человек, еще один пропал без вести и остается в розыске. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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Всего в результате обстрела повреждены и разрушены 55 многоквартирных и частных жилых домов, 40 автомобилей и два трамвая.

Ранее утром мэр Винницы Сергей Моргунов говорил, что количество погибших возросло до 24, неизвестной оставалась судьба четырех человек.

14 июля Россия нанесла ракетные удары по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города. 23 человека погибли.

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Российские оккупанты использовали для нанесения удара ракеты Калибр, которые запустили из района мыса Фиолент в оккупированном Крыму, было три удара.

После очередных ударов россиян по мирным жителям президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество признать Россию страной-террористом.

Момент ракетного удара по центру Винницы
https://www.youtube.com/watch?v=EVFmwSdL0Uc&t=1s
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Винница ГСЧС Ракетные удары

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