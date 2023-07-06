Ракетный удар по Львову: число раненых выросло до 32, среди них ребенок 6 июля, 08:35 Последствия российского ракетного удара по Львову в ночь на 6 июля (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

Число раненых в результате ракетной атаки России на Львов в ночь на четверг, 6 июля, возросло с девяти до 32.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.



Среди пострадавших есть ребенок. По состоянию на 8:20 известно о как минимум четырех погибших. Продолжается спасательная операция.

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Ранее в МВД сообщали, что по состоянию на 7:00 удалось спасти семь человек, эвакуировать — 64.

В ночь на 6 июля во всех областях Украины, включая Киев, объявляли воздушную тревогу. Во Львове российские ракеты попали в жилой дом. В Воздушных силах сообщили, что город атаковали Калибрами. Над Украиной уничтожили семь из десяти ракет.

Мэр Андрей Садовый заявил, что разрушено более 50 домов, повреждены школы, общежития Львовской политехники. По его словам, это одна из самых масштабных атак на гражданскую инфраструктуру города.