Ракетный удар по многоэтажке. В Умани число погибших возросло до семи, среди них — ребенок 28 апреля, 09:30 REUTERS/Sergiy Karazy

Число погибших в Умани Черкасской области в результате ракетного удара РФ по многоэтажке в пятницу утром, 28 апреля, возросло до семи. Среди них — ребенок.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона.

По его словам, удар РФ нанесла крылатой ракетой Х-101. Из-под завалов спасли 17 человек, девять из которых госпитализированы. Один человек в крайне тяжелом состоянии.

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«В этом подъезде дома, предварительно, было зарегистрировано 109 человек. Уничтожено полностью из 46 квартир 27. Спасатели делают все, чтобы как можно быстрее разобрать завалы, чтобы быть уверенными, что там нет людей», — заявил Клименко.

Повреждены около десяти многоквартирных домов и около 30 единиц транспорта. Поисково-спасательные работы продолжаются, операция может идти как минимум сутки, говорит глава МВД.



Ранним утром в пятницу, 28 апреля, Россия нанесли массированный ракетный удар по Украине. Силы ПВО уничтожили 21 из 23 ракет, в частности 11 районе Киева. Также сбили два беспилотника.

Россияне ударили по Днепру, убив двухлетнюю девочку и 31-летнюю женщину. В Киевской области обломки российской ракеты попали по многоэтажке в Украинке: пострадала 13-летняя девочка, ее доставили в Охматдет.