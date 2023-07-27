Воздушные силы предупреждают об угрозе новой массированной атаки 27 июля, 15:46 Спикер Воздушных сил Юрий Игнат (Фото:Юрий Игнат/Facebook)

Воздушные силы призвали украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. По их данным, существует высокий риск повторной массированной атаки.

Об этом в четверг, 27 июля, рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии 24 Каналу.

«Если корабли есть в бухте Севастополь или в Черном море, то они могут в любой момент нанести удар, если они его спланировали. Готовность Сил обороны должна быть постоянно, а людям нужно реагировать, как только мы располагаем информацией о потенциальной опасности», — заявил Игнат.

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Спикер сообщил, что если будет возможна угроза, то в Telegram Воздушных сил появится соответствующая информация о вероятности повторного ракетного удара.

По словам спикера, в благоприятных погодных условиях противник активизирует деятельность своей авиации на юго-восточном направлении.



«По состоянию на сейчас около 20 целей находятся. Это и беспилотники, и самолеты Ил-22, и самолет радиолокационного обнаружения А-50, и истребители тактической авиации. Это все типичная ситуация каждое утро», — уточнил он.

Накануне Россия дважды за день обстреляла Украину ракетами. Днем взрывы слышали в Житомирской и Винницкой областях. Вечером под ударом были западные регионы, в частности аэродром в Хмельницкой области.

В Генштабе заявили, что за сутки сбили 40 ракет, а в ночь на 27 июля — восемь иранских дронов-камикадзе Shahed.