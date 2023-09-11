В ряде областей звучит тревога, есть ракетная угроза
После обстрела в Киеве над зданиями поднимается дым 6.09.2023 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
В ночь на понедельник, 11 сентября, в ряде областей Украины звучит воздушная тревога. Есть угроза атаки дронами-камикадзе и крылатыми ракетами.
06:40 Карта воздушных тревог.
05:45 Александр Вилкул после звуков взрывов в Кривом Роге: «Отбой воздушной тревоги. Все нормально. Комментарии — с утра».
04:30 СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге.
По состоянию на 04:00 Воздушные силы ВСУ сообщают об угрозе атаки крылатыми ракетами и БпЛА Шахед.