В ряде областей звучит тревога, есть ракетная угроза

11 сентября, 04:30
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После обстрела в Киеве над зданиями поднимается дым 6.09.2023 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

После обстрела в Киеве над зданиями поднимается дым 6.09.2023 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на понедельник, 11 сентября, в ряде областей Украины звучит воздушная тревога. Есть угроза атаки дронами-камикадзе и крылатыми ракетами.

06:40 Карта воздушных тревог.

alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua

05:45 Александр Вилкул после звуков взрывов в Кривом Роге: «Отбой воздушной тревоги. Все нормально. Комментарии — с утра».

04:30 СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге.

Видео дня

По состоянию на 04:00 Воздушные силы ВСУ сообщают об угрозе атаки крылатыми ракетами и БпЛА Шахед.

alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Крылатая ракета Ракетные удары Война в Украине Война России против Украины Воздушная тревога шахеды атака шахедов

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