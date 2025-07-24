В ряде регионов объявлена тревога из-за угрозы баллистики, в Черкассах прогремели взрывы
ППО (Фото: 121 обр ТрО/Силы обороны юга)
В ночь на 24 июля в Украине объявили массированную воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов и активности вражеских беспилотников. Зафиксирован пролет дронов и сигналы тревоги сразу в нескольких регионах.
04:21 Отбой тревоги в Киеве.
Воздушные силы сообщают о ракетной опасности по состоянию на 04:00 в:
Киевской области
Полтавской области
Черниговской области
Активность БпЛА замечена:
в центральной части Черкасской области — дроны постоянно меняли курс,
север и восток Полтавщины — направление движения юго-западное,
юг Запорожья и Николаева — дроны двигались в направлении севера.
По данным карты воздушных тревог, значительная часть центральной и северной Украины остается под угрозой ракетных атак.
Власти призывают жителей не игнорировать сигналы тревоги и находиться в укрытиях до официальной отмены угрозы.