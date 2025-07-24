В ряде регионов объявлена тревога из-за угрозы баллистики, в Черкассах прогремели взрывы

В ночь на 24 июля в Украине объявили массированную воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов и активности вражеских беспилотников. Зафиксирован пролет дронов и сигналы тревоги сразу в нескольких регионах.

04:21 Отбой тревоги в Киеве.

Воздушные силы сообщают о ракетной опасности по состоянию на 04:00 в:

Киевской области

Полтавской области

Черниговской области

Фото: /alerts.in.ua

Активность БпЛА замечена:

в центральной части Черкасской области — дроны постоянно меняли курс,

север и восток Полтавщины — направление движения юго-западное,

юг Запорожья и Николаева — дроны двигались в направлении севера.

По данным карты воздушных тревог, значительная часть центральной и северной Украины остается под угрозой ракетных атак.

Власти призывают жителей не игнорировать сигналы тревоги и находиться в укрытиях до официальной отмены угрозы.