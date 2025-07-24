В ряде регионов объявлена тревога из-за угрозы баллистики, в Черкассах прогремели взрывы

24 июля, 04:15
Поделиться:
ППО (Фото: 121 обр ТрО/Силы обороны юга)

ППО (Фото: 121 обр ТрО/Силы обороны юга)

В ночь на 24 июля в Украине объявили массированную воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов и активности вражеских беспилотников. Зафиксирован пролет дронов и сигналы тревоги сразу в нескольких регионах.

04:21 Отбой тревоги в Киеве.

Воздушные силы сообщают о ракетной опасности по состоянию на 04:00 в:

Киевской области

Полтавской области

Черниговской области

/alerts.in.ua
Фото: /alerts.in.ua

Активность БпЛА замечена:

Реклама

в центральной части Черкасской области — дроны постоянно меняли курс,

север и восток Полтавщины — направление движения юго-западное,

юг Запорожья и Николаева — дроны двигались в направлении севера.

По данным карты воздушных тревог, значительная часть центральной и северной Украины остается под угрозой ракетных атак.

Власти призывают жителей не игнорировать сигналы тревоги и находиться в укрытиях до официальной отмены угрозы.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Ракетные удары Тревога Воздушная тревога Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies