«Много производится интересных изделий». Как процветает украинская ракетная программа, а россияне «выгребают» последствия — Киричевский

14 января, 15:34
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Пусковая установка ОТРК Сапсан (Фото: defence-ua.com)

Пусковая установка ОТРК Сапсан (Фото: defence-ua.com)

Автор: Павел Новиков

Военнослужащий 413-го полка СБС Рейд, эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский рассказал в эфире Radio NV о масштабировании украинской ракетной программы, в частности, это подтверждает последний удар по Ростову, где, возможно, могли применяться и ракеты.

Иван Киричевский

Иван Киричевский

Военнослужащий 413-го полка СБС Рейд, эксперт по вооружениям Defense Express

Во-первых, куча удовольствия. А, во-вторых, украинская ракетная программа, она живет и процветает, там очень много интересных изделий производится. Только вот у нас, с одной стороны, к счастью, позиционирование ракетной программы наконец-то перешло в тот сегмент, как это делают не только цивилизованные страны, но и даже наш враг — то есть максимальной секретности. [Сейчас] получается, что результат применения говорит сам о себе.

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Теги:   Радио NV Война России против Украины Ракетная программа БПЛА

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