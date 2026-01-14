Иван Киричевский Военнослужащий 413-го полка СБС Рейд, эксперт по вооружениям Defense Express

Во-первых, куча удовольствия. А, во-вторых, украинская ракетная программа, она живет и процветает, там очень много интересных изделий производится. Только вот у нас, с одной стороны, к счастью, позиционирование ракетной программы наконец-то перешло в тот сегмент, как это делают не только цивилизованные страны, но и даже наш враг — то есть максимальной секретности. [Сейчас] получается, что результат применения говорит сам о себе.