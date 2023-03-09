Воздушные силы сообщили о новой тактике ракетных ударов РФ 9 марта, 13:11 Во время атаки РФ пыталась рассредоточить внимание украинской ПВО (Фото:REUTERS/Andriy Perun)

Российские оккупационные войска во время массированной атаки в четверг, 9 марта, применили большой спектр ракет, чтобы рассредоточить внимание противовоздушной обороны Украины.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Противник сегодня использовал большой спектр вооружения — почти все ракеты, которыми они часто наносят удары по отдельности, а сегодня решили осуществить массированный ракетный удар. Это делается для того, чтобы рассредоточить внимание противовоздушной обороны», — сказал Игнат.

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По его словам, РФ атаковала Украину с трех морей, использовав разные типы авиационной техники, а также корабли черноморского флота.

Представитель командования отметил, что Россия в ходе удара использовала шесть ракет Кинжал, добавив, что у страны-террориста не так много такого вооружения. По последней информации, у РФ было около 50 Кинжалов.

«К ракетам, которые не сбиваются у нас, входят также восемь противорадиолокационных Х-31 и Х-59, которые не достигли своих целей. Целью оккупантов было поразить средства противовоздушной обороны. Также Х-22 — ракеты наиболее разрушительной силы, боевая часть 950 кг. К сожалению, на сегодня эти ракеты мы тоже не можем перехватывать», — заявил Игнат.

В ночь на 9 марта Россия начала новый массированный ракетный обстрел Украины. В ряде городов и областей, включая Киев, прогремели взрывы. Есть попадания в объекты инфраструктуры. В некоторых областях — отключения света.

В Золочевском районе Львовской области ракета попала в жилую зону, пять человек погибли.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что всего оккупанты осуществили 81 пуск ракет разного базирования. Силы ПВО уничтожили 34 крылатых, а также четыре из восьми запущенных беспилотников Shahed-136/131.



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