Новый ракетный обстрел: в Одесской области есть повреждения двух объектов критической энергетической инфраструктуры 26 января, 10:28 Над территорией Одесской области работает ПВО (Фото:www.facebook.com/PvkCenter)

В результате массированного ракетного удара РФ по Украине в четверг, 26 января в Одесской области есть повреждения двух объектов критической энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщила Одесская районная военная администрация в Telegram.

«Уже есть информация о повреждении 2 объектов критической энергетической инфраструктуры Одесщины. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.



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Над территорией Одесской области и, в частности, Одесского района работает ПВО.

Администрация призвала жителей находиться в укрытиях и не распространять детали о прилетах в соцсетях.

26 января Украина отражает новую массированную ракетную атаку РФ. По всей Украине объявлена воздушная тревога.

Ночью Россия атаковала Украину иранскими дронами, были сбиты все 24, из них около 15 — в небе над Киевом.