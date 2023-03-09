«Не имеет их в большом количестве». Россия во время ракетной атаки использовала аж шесть Кинжалов. О чем это свидетельствует — Кузан 9 марта, 15:14 Эксклюзив NV Дым после российского ракетного удара по Киеву. 9 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Ночная массированная атака на Украину имела свои особенности — впервые Россия применила такие разные типы ракет, в том числе аж шесть, как говорят в Воздушных силах ВСУ, Кинжалов.

О чем это свидетельствует, в эфире Radio NV рассказал Сергей Кузан, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Сергей Кузан глава Украинского центра безопасности и сотрудничества

Пуск этой ракеты производится с самолета, но сама ракета идет по баллистической траектории и с большой скоростью. Поэтому эта ракета неуязвима для нашей системы противовоздушной обороны.

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Она может пробиться, поэтому нам и нужны такие системы противоракетной обороны, как Patriot, SAMP-T — для того, чтобы еще в местах пуска пробовать сбивать именно такие ракеты.

[Кинжалы] — это поштучный продукт. У россиян нет таких Кинжалов в большом количестве, и своей мощностью они не способны производить их. Там достаточно много сложных компонентов. В целом россияне анонсировали, что они могут производить такие ракеты, что требует большого времени и наличия ресурсов. Следовательно, заблокировать доступ россиян к этим ресурсам — это задача всей коалиции, всего западного сообщества.

Но то, что россияне используют и эти Кинжалы, и используют их не по одному, а сразу шесть, означает, что они исчерпывают свои запасы, которыми еще недавно угрожали Великобритании. Они этой баллистической ракетой угрожали именно британцам. Вся Европа боялась, потому что это ракеты, которые могут достигать дальних целей. В пределах всей континентальной Европы Кинжалы спокойно могут долетать.

Мы сегодня совершаем разоружение [России]. Конечно, большой ценой, ценой нашей инфраструктуры. Но Россия тратит на нас свое стратегическое оружие, которое не предназначено ни для Украины, ни для какой-либо ближней цели, потому что это просто-напросто нецелесообразно.