Ракетная атака России является доказательством ее бессовестности — глава МИД Франции

15 ноября, 21:57
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Катрин Колонна (Фото:REUTERS/Michael A. McCoy)

Катрин Колонна (Фото:REUTERS/Michael A. McCoy)

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна назвала сегодняшний ракетный обстрел Украины доказательством бессовестности и цинизма РФ.

Об этом она написала в Twitter.

«Во время встречи G20 Россия снова доказывает свою бессовестность, начав серию ударов по гражданским объектам в Украине. Какой цинизм. Когда страны G20 собираются и пытаются найти общий язык, ответ России – это еще одна волна ракет», – написала Колонна.

Видео дня

https://twitter.com/MinColonna/status/1592582385664929792

Во вторник, 15 ноября, в Украине была объявлена масштабная тревога.

Силы ПВО сбили 70 из более 90 ракет, выпущенных по Украине.

Повреждения получили 15 объектов инфраструктуры.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Франция МИД Франции Война России против Украины Катрин Колонна

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