Ракетная атака России является доказательством ее бессовестности — глава МИД Франции 15 ноября, 21:57 Катрин Колонна (Фото:REUTERS/Michael A. McCoy)

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна назвала сегодняшний ракетный обстрел Украины доказательством бессовестности и цинизма РФ.



Об этом она написала в Twitter.

«Во время встречи G20 Россия снова доказывает свою бессовестность, начав серию ударов по гражданским объектам в Украине. Какой цинизм. Когда страны G20 собираются и пытаются найти общий язык, ответ России – это еще одна волна ракет», – написала Колонна.



Видео дня

Во вторник, 15 ноября, в Украине была объявлена масштабная тревога.

Силы ПВО сбили 70 из более 90 ракет, выпущенных по Украине.

Повреждения получили 15 объектов инфраструктуры.