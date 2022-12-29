Работает ПВО по всей Украине. В Воздушных силах прокомментировали новую ракетную атаку РФ
Работа ПВО возможна по всей территории Украины, отметили в Воздушных силах (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)
Утром в четверг, 29 декабря, Россия начала массированно атаковать ракетами территорию Украины.
Об этом сообщает командование Воздушных сил в Facebook.
«После ночной атаки дронов-камикадзе, враг атакует Украину с разных направлений крылатыми ракетами воздушного и морского базирования с самолетов стратегической авиации и кораблей», — говорится в сообщении.
Кроме того, наблюдается высокая активность тактической авиации оккупантов.
Работа противовоздушной обороны возможна на всей территории Украины, добавили в Воздушных силах.
Утром 29 декабря по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В ряде регионов были слышны взрывы.
По данным главы Николаевской ОВА Виталия Кима, РФ начала запускать ракеты.