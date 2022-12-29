В Одесской и Днепропетровской областях введены экстренные отключения света из-за угрозы ракетных ударов РФ 29 декабря, 08:58 Электроэнергию отключили в ряде регионов, чтобы избежать сильных повреждений в результате возможных ракетных ударов РФ по критической инфраструктуре (Фото:Fre Sonneveld/Unsplash)

В Одесской и Днепропетровской областях начали применять экстренные отключения света из-за угрозы ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в регионах на фоне новой массированной атаки РФ утром в четверг, 29 декабря.

Как сообщили в пресс-службе ДТЕК, такие превентивные отключения вводятся, чтобы избежать значительных повреждений в случае попаданий ракет.

«Они вводятся из-за угрозы ракетных обстрелов во избежание значительных повреждений, если врагу удастся поразить энергетические объекты», — отметили в компании.

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Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил в своем Telegram, что в городе энергетики также превентивно отключили электроэнергию.

«Вся критическая инфраструктура переводится на генераторы. Туда, где не хватит давления воды, уже направлены водовозы», — добавил он.

Утром 29 декабря по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Зафиксированы пуски российских ракет. Первые из них летели в сторону Сум.

По всей стране уже работает ПВО.

Ракеты также сбивают в районе Киева.

Сразу после того, как в Украине начали объявлять воздушную тревогу, в Оперативном командовании Юг сообщили, что россияне вывели на боевое дежурство в Черном море два надводных ракетоносителя. К запуску готовы 16 калибров.