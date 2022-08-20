Ракетная атака РФ на общежитие в Харькове: количество погибших увеличилось до 18

20 августа, 17:45
Последствия обстрела Харькова российскими войсками (Фото:ГСЧС Украины)

Последствия обстрела Харькова российскими войсками (Фото:ГСЧС Украины)

Число погибших в результате российского удара по общежитию в Салтовском районе Харькова увеличилось до 18 человек.

Об этом сообщает в Facebook Харьковский городской совет.

«На месте обстрела общежития по улице Ахиезеров спасатели сегодня обнаружили еще три тела погибших. Один мужчина, другие тела в таком состоянии, что нуждаются в изучении экспертом», — говорится в сообщении.

Видео дня

https://www.facebook.com/kharkovgovernment/posts/pfbid02Mz384Vt2KtcPv6PnVPx9cyEkN7rt8YpV7Udx31quTTRQJs1Z7yAHXrBy3yuBW151l

Сотрудники ГСЧС продолжают поисковые работы на месте трагедии.

Поздно вечером 17 августа войска РФ нанесли ракетный удар по Салтовскому району Харькова. Полностью разрушено жилое трехэтажное здание. Предварительно, удар был нанесен ракетами Искандер. В ГСЧС сообщили, что среди погибших — пожилые люди с инвалидностью.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Харьков Общежитие Война России против Украины Салтовка

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