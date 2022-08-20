Ракетная атака РФ на общежитие в Харькове: количество погибших увеличилось до 18 20 августа, 17:45 Последствия обстрела Харькова российскими войсками (Фото:ГСЧС Украины)

Число погибших в результате российского удара по общежитию в Салтовском районе Харькова увеличилось до 18 человек.

Об этом сообщает в Facebook Харьковский городской совет.

«На месте обстрела общежития по улице Ахиезеров спасатели сегодня обнаружили еще три тела погибших. Один мужчина, другие тела в таком состоянии, что нуждаются в изучении экспертом», — говорится в сообщении.



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Сотрудники ГСЧС продолжают поисковые работы на месте трагедии.

Поздно вечером 17 августа войска РФ нанесли ракетный удар по Салтовскому району Харькова. Полностью разрушено жилое трехэтажное здание. Предварительно, удар был нанесен ракетами Искандер. В ГСЧС сообщили, что среди погибших — пожилые люди с инвалидностью.



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