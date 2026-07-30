Во Львове обезвредили боевую часть ракеты, попавшей в жилой дом

Во Львове на улице Выговского зафиксировано прямое попадание ракеты в жилой дом. Неразорвавшуюся боевую часть уже обезвредили. Впереди — работы по ее безопасному извлечению.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

На месте работают спасатели, полиция и взрывотехники.

Число пострадавших в результате ракетной атаки РФ на Львов возросло до 26, еще 15 человек госпитализированы. Среди пострадавших есть дети, один ребенок находится в больнице.

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Садовый сообщил, что на улице Патона продолжается поисковая операция — под завалами поврежденной пятиэтажки остаются люди. По его словам, Россия направила на Львов 22 ракеты, одна из которых попала в жилой дом.

В городе повреждено более 20 жилых домов, а также школа и два детских сада.

В ночь на 30 июля Россия атаковала Украину ракетами и БПЛА. В частности, во Львове гремели взрывы.

В Киеве в результате обстрела баллистическими ракетами возникли пожары в двух районах. Известно об одном погибшем. В Кривом Роге погибли двое детей и четверо взрослых — российские оккупанты попали в дом многодетной семьи. Также о взрывах сообщалось в Полтаве, Виннице, Сумах, Днепре и других городах.