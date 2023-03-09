Запорожская АЭС полностью обесточена из-за атак российских оккупантов, есть угроза аварии — Энергоатом

9 марта, 08:21
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ЗАЭС полностью обесточена (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

ЗАЭС полностью обесточена (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

В ночь на четверг, 9 марта, Запорожская АЭС была полностью обесточена из-за атак войск РФ.

Как сообщили в пресс-службе Энергоатома, станция обесточена и перешла в режим блэкаута в шестой раз за время оккупации.

Регулятор предупредил об угрозе аварии с радиационными последствиями.

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«5-й и 6-й энергоблоки переводятся в холодное состояние, включились 18 дизель-генераторов для питания собственных нужд ЗАЭС. Горючего для их работы остается на 10 суток. Начался обратный отсчет времени. В случае невозможности возобновления внешнего питания станции, в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира», — отметили там.

Из-за оккупации станции и вмешательства представителей Росатома в ее работу возможности украинской стороны по поддержанию ЗАЭС в режиме безопасности значительно ограничены.

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Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

В ночь на 9 марта РФ нанесла новый массированный ракетный удар по Украине. В ряде городов и областей, включая Киев, прогремели взрывы.

В Киеве есть попадание в объект критической инфраструктуры.

В Одессе РФ ударила по объекту энергетической инфраструктуры, также повреждены жилые дома.

Житомир атаковали дронами Shahed. В большинстве домов в городе нет света и воды. Мэр Сергей Сухомлин заявил, что ситуация сложная.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   НАЭК Энергоатом Ракетные удары Запорожская АЭС Война России против Украины

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