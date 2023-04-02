«Все ограничения сняты». Укрэнерго завершила восстановительные работы на энергообъектах после массированной атаки РФ 9 марта 2 апреля, 12:54 Украинские энергетики (Фото:ДТЭК/Telegram)

Ремонтные бригады НЭК Укрэнерго завершили аварийно-восстановительные работы на энергообъектах центрального региона после очередной массированной ракетной атаки РФ 9 марта.

Об этом сообщается в Telegram-канале Укрэнерго.

«Все ограничения потребления, которые были введены в Киевской, Житомирской, Харьковской областях, из-за повреждения оборудования во время массированной ракетной атаки врага 9 марта, сняты. Благодарим наших литовских коллег за оказанную помощь», — говорится в сообщении.

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Также Укрэнерго отметила, что в других регионах ограничений в электросетях, которые приводили бы к необходимости ограничения потребления, также нет.

В ночь на 9 марта Россия провела новый массированный обстрел Украины, используя ракеты разных типов и дроны Shahed. В ряде городов и десяти областях, в том числе и в Киеве, раздались взрывы.

Во время массированной ракетной атаки РФ в Золочевском районе Львовской области ракета попала в жилую зону, пять человек погибли.