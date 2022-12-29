В Ивано-Франковской области российская ракета попала в жилой дом, но не взорвалась: в ОП показали фото последствий 29 декабря, 11:02 Российская ракета, выпущенная утром 29 декабря по Украине (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

Во время массированной атаки РФ на Украину утром в четверг, 29 декабря, российская ракета попала в жилой дом в селе в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

По его словам, ракета не взорвалась.

На фото также видны разрушения внутри дома.

Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram

«Утро, село в Ивано-Франковской области, почти в тысяче километров от россии. Прилетает ракета прямо в дом, чудом не взрывается. Цинизму россиян нет предела», — резюмировал Тимошенко.

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Утром 29 декабря по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Она длилась почти пять часов. По всей стране работала ПВО.

В Киеве раздавались взрывы, обломки сбитых российских ракет повредили два частных дома в Дарницком районе, а также промышленное предприятие в Голосеевском районе и детскую площадку в Печерском районе.

Три человека пострадали, серди них — 14-летний ребенок.

Всего над столицей удалось сбить 16 из 16 выпущенных ракет.

По данным украинской власти, Россия уже выпустила по Украине более 120 ракет.