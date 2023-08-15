Ночная ракетная атака: армия РФ пыталась ударить по Киевской и Хмельницкой областям 15 августа, 08:39 Ракета (Фото:Воздушное командование Восток)

В ночь на вторник, 15 августа, российские оккупанты пытались нанести ракетный удар по Киевской области. На территории области работала противовоздушная оборона.

Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

По его словам, попадания в объекты критической или жилой инфраструктуры не было зафиксировано. Информация о пострадавших и падении обломков также отсутствует.

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В Хмельницкой ОГА также проинформировали, что несмотря на то, что было слышно серию взрывов в области, работали силы ПВО, поэтому данных о повреждении объектов, падении обломков и пострадавших пока нет.

В ночь на вторник, 15 августа, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Россия нанесла по нескольким регионам, включая западные, новые удары крылатыми ракетами различных типов. Под ударом оказался Львов, Днепр и Луцк.

Воздушные силы сообщили, что всего было запущено 28 ракет воздушного и морского базирования. 16 ракет типа Х-101/Х-555 и Калибр удалось уничтожить.

