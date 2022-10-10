В Киевской, Львовской и Хмельницкой областях слышны взрывы, работает ПВО

10 октября, 09:33
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Утром 10 октября РФ атаковала Украину ракетами, в ряде областей работает ПВО (Фото:Воздушное командование Восток)

Утром 10 октября РФ атаковала Украину ракетами, в ряде областей работает ПВО (Фото:Воздушное командование Восток)

Утром в понедельник, 10 октября, на фоне массированной ракетной атаки РФ в Киевской, Львовской и Хмельницкой областях были слышны взрывы, работает ПВО.

Об этом сообщили главы областных военных администраций трех регионов Алексей Кулеба, Максим Козицкий и Сергей Гамалий в Telegram.

Они призвали жителей областей находиться в укрытиях.

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Утром 10 октября РФ нанесла массированный ракетный удар по украинским городам.

В Киеве ракеты попали по центру города и объектам инфраструктуры в разных районах столицы. Спасатели сообщили о жертвах и раненых, горят авто. Их количество не называется.

Воздушная тревога объявлена по всей Украине. Она длится уже почти три часа.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Киевская область Хмельницкая область Ракетные удары Львовская область Война России против Украины

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