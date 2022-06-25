«Показуха. Не нас, а мы дожмем». Зеленский отреагировал на массированный ракетный обстрел Украины оккупантами 25 июня, 23:03 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 45 ракет, выпущенных Россией за ночь и утро субботы, 25 июня, — «показуха», которая стратегически для страны-агрессора ничего не меняет.

Об этом он сказал во время вечернего відеообращения.

Зеленский заявил, что к таким атакам Россия прибегает в начале пятого месяца полномасштабного вторжения в Украину, хотя собиралась захватить большую часть государства за пять дней.

Видео дня

«Все они [ракеты] были запущены с одной целью: показать, что якобы Россия что-то может дожать, что якобы российской армии что-нибудь удастся […] Это такой этап войны — сложный морально, сложный эмоционально. Когда мы знаем, что у врага все равно ничего не получится, когда понимаем, что все равно сможем защитить наше государство, но не чувствуем временных рамок этого», — сказал президент.

Зеленский назвал ракетные удары со стороны России не просто разрушением инфраструктуры, а "циничным просчитанным давлением на эмоции наших людей". Он подчеркнул: "это не нас, а мы дожмем", а каждая ракета — аргумент в переговорах с партнерами.

В командовании Воздушных сил заявили, что за ночь 25 июня россияне выпустили по Украине более 50 ракет. В ходе массированной атаки они впервые применили с территории Беларуси дальние бомбардировщики Ту-22М3, а также возобновили пуски ракет из оперативно-тактических комплексов Искандер. В частности, ракетные удары были зафиксированы по объектам во Львовской, Житомирской и Черниговской областях. Также атаковали Николаев, Харьков, Днепропетровскую область. Над Хмельницкой и Киевской областями ПВО сбила ракеты.

В разведке считают, что ракетные удары с территории Беларуси являются провокацией РФ, которая должна втянуть страну в войну против Украины.



Не нужно считать российские ракеты, нужно строить противоракетную оборону – Михаил Самусь https://www.youtube.com/watch?v=EUxmXM2MD60

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