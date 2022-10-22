Масштаб повреждений от утренних ударов по объектам энергетики может превышать последствия атаки 10−12 октября — Укрэнерго 22 октября, 11:48 Россия нанесла масштабный удар по объектам инфраструктуры Украины утром 22 октября (Фото:НЭК Укрэнерго)

Масштаб повреждений от ударов по объектам энергетики утром в субботу, 22 октября, сопоставим или может превышать последствия атаки 10−12 октября.

Об этом заявили в Укрэнерго.

Отмечается, что ремонтные бригады НЭК Укрэнерго приступят к возобновлению атакованных энергетических объектов как только спасатели ГСЧС ликвидируют последствия ракетных попаданий.

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«Специалисты Укрэнерго принимают все меры для скорейшего восстановления электроснабжения в регионах, которые остались без света», — говорится в сообщении.

В Укрэнерго напомнили, что в настоящее время вынуждены применены ограничения энергоснабжения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

«Ограничения потребителей необходимы, чтобы снизить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены террористическими ракетными атаками», — пояснили в Укрэнерго.

Там просят потребителей экономно потреблять электроэнергию в течение всего дня и особенно в пиковые часы потребления — с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

«Пожалуйста, не используйте энергоемкие электроприборы, выключите лишнее освещение, перенесите стирку на ночные часы. Такие меры дают нашим специалистам возможности как можно быстрее стабилизировать ситуацию и провести необходимые восстановительные работы. Враг добавил нам злобы. Злость придает нам силы. Но так же силу нам дает ваше понимание и поддержка», — подчеркнули в Укрэнерго.

Утром в субботу, 22 октября, Россия атаковала объекты инфраструктуры в центре и на западе Украины. В частности, известно о прилетах по объектам инфраструктуры в Луцке, Ровенской, Хмельницкой и Одесской областях. Местами возникли проблемы с электроснабжением.

