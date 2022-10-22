Ракетный удар по Украине. Без света осталось почти 1,5 миллиона абонентов в семи областях — ОП

22 октября, 15:23
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Улицы Николаева во время отсутствия электроэнергии 20 октября (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Улицы Николаева во время отсутствия электроэнергии 20 октября (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В результате массированного ракетного удара по объектам энергетики Украины в субботу, 22 октября, без света остались 1 451 603 абонента в семи областях.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Так, без света по состоянию на 14:10:

  • 672 000 абонентов в Хмельницкой области;
  • 188 400 — в Николаевской;
  • 102 000 — в Волынской;
  • 242 000 — в Черкасской;
  • 174 790 — в Ровенской;
  • 61 913 — в Кировоградской;
  • 10 500 — в Одесской.

Видео дня

По словам Тимошенко, специалисты сразу же начинают ремонтные работы на местах ударов.

Утром Россия атаковала объекты инфраструктуры в центре и на западе Украины. Силы ПВО уничтожили 18 крылатых ракет оккупантов. В Укрэнерго заявили, что масштаб повреждений от ударов по объектам энергетики может превышать последствия атаки 10—12 октября.

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Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Одесская область Электроэнергия Черкасская область Кировоградская область Волынская область Ровенская область Хмельницкая область Николаевская область Кирилл Тимошенко Война России против Украины

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