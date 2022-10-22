Ракетный удар по Украине. Без света осталось почти 1,5 миллиона абонентов в семи областях — ОП
Улицы Николаева во время отсутствия электроэнергии 20 октября (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
В результате массированного ракетного удара по объектам энергетики Украины в субботу, 22 октября, без света остались 1 451 603 абонента в семи областях.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Так, без света по состоянию на 14:10:
- 672 000 абонентов в Хмельницкой области;
- 188 400 — в Николаевской;
- 102 000 — в Волынской;
- 242 000 — в Черкасской;
- 174 790 — в Ровенской;
- 61 913 — в Кировоградской;
- 10 500 — в Одесской.
По словам Тимошенко, специалисты сразу же начинают ремонтные работы на местах ударов.
Утром Россия атаковала объекты инфраструктуры в центре и на западе Украины. Силы ПВО уничтожили 18 крылатых ракет оккупантов. В Укрэнерго заявили, что масштаб повреждений от ударов по объектам энергетики может превышать последствия атаки 10—12 октября.