Атака РФ по Днепропетровской области: спасатели вторые сутки тушат пожар на нефтебазе
Российские ракеты попали в резервуар с топливом в Новомосковском районе (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)
Спасатели вторые сутки продолжают тушить пожар на нефтяной базе в Новомосковском районе Днепропетровской области, который произошел из-за попадания российских ракет.
По данным ГСЧС, на месте работают 18 пожарных и четыре пожарные машины.
Работы по тушению еще продолжаются.
Там также уточнили, что в результате атаки пострадало 14 человек. Погибли двое мужчин — работник предприятия и спасатель.
Вечером 18 июня оккупанты атаковали Днепропетровскую область.
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В результате попадания трех ракет была разрушена нефтебаза. Взорвались и загорелись резервуары с мазутом и горючим.
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