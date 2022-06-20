Атака РФ по Днепропетровской области: спасатели вторые сутки тушат пожар на нефтебазе 20 июня, 10:16 Цей матеріал також доступний українською Российские ракеты попали в резервуар с топливом в Новомосковском районе (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Спасатели вторые сутки продолжают тушить пожар на нефтяной базе в Новомосковском районе Днепропетровской области, который произошел из-за попадания российских ракет.

По данным ГСЧС, на месте работают 18 пожарных и четыре пожарные машины.

Работы по тушению еще продолжаются.

Там также уточнили, что в результате атаки пострадало 14 человек. Погибли двое мужчин — работник предприятия и спасатель.

Видео дня

Вечером 18 июня оккупанты атаковали Днепропетровскую область.

Путин хочет быстрых побед, а их не будет – Олег Жданов https://www.youtube.com/embed/PP7DAlljWgU

В результате попадания трех ракет была разрушена нефтебаза. Взорвались и загорелись резервуары с мазутом и горючим.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.