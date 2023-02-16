Новая тактика агрессора. В Воздушных силах рассказали об особенностях ночного ракетного обстрела 16 февраля, 10:51 Воздушные силы сообщили о новой тактике РФ при ракетной атаке (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В Воздушных силах рассказали об особенностях массированного ракетного обстрела РФ, который произошел в ночь на четверг, 16 февраля.



Как заявил в эфире 24 канала пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат, обычно РФ ночью использовала дроны Shahed, чтобы проверить украинскую систему ПВО, выявить позиции и скорректировать возможный ракетный удар на утро. Этой ночью россияне применили ракеты и БПЛА.

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Кроме того, агрессор начал использовать ложные цели, чтобы истощать украинские силы ПВО.

В качестве ложных целей россияне могут использовать пули с отражателями, беспилотники, крылатые ракеты типа Х-55 с имитаторами, но без боевой части, сказал представитель командования.

«На радаре не видно, какая это цель. Это маркеры на радарах, их надо сбивать, ведь неизвестно, есть ли там боевая часть или нет», — сообщил он.

Игнат отметил, что всего оккупанты выпустили 36 ракет. Среди них было выпущено две ракеты Х-59 из самолетов тактической авиации Су-35 в районе Мелитополя.

«Такие ракеты фактически имеют голову с камерой, оператор может управлять ею на цель довольно точно. Эти две ракеты были уничтожены», — добавил он.

Также были выпущены ракеты Х-101 и Х-555 с двух самолетов стратегической авиации Ту-95 с Каспийского моря.

Кроме того были применены ракеты Калибр из акватории Черного моря.

Еще российские войска применили 12 ракет Х-22. Они имеют отклонение от цели около 600 м, бьют не точно, но могут привести к значительным разрушениям.

В ходе атаки были поражены объекты критической инфраструктуры. Попадания зафиксированы в Кременчуге, Днепропетровской, Кировоградской и Львовской областях.

Эффективность ПВО Украины