ОК Юг о ночной ракетной атаке: оккупанты выпустили по Украине восемь Калибров, силы ПВО сбили все 16 февраля, 07:25 РФ выпустила по Украине восемь ракет Калибр (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В ночь на четверг, 16 февраля, во время массированного обстрела российские оккупационные войска выпустили по Украине восемь ракет Калибр. Силы противовоздушной обороны сбили их все.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

«Тот ракетоноситель, который находился на службе и мы знали, что он оснащен восемью Калибрами, выпустил весь свой заряд. Но ПВО южного направления сработала на отлично», — отметила она.

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По словам Гуменюк, шесть ракет сбили над Николаевской областью и две над Херсонской.

В то же время параллельно российские оккупанты во время атаки использовали и другие способы поражения. В частности, прилет во Львовской области был другим вооружением.

Ночью 16 февраля Россия снова атаковала украинские города ракетами. С 02:30 до 04:30 воздушная тревога была объявлена во всех областях.

