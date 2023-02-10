Последствия массированной атаки РФ на Запорожье: повреждены объекты энергетической и промышленной инфраструктуры — фото 10 февраля, 10:34 Власти сообщили о последствиях массированной атаки РФ на Запорожье (Фото:t.me/kurtievofficial)

Утром в пятницу, 10 февраля, в результате массированной ракетной атаки РФ в Запорожье были повреждены объекты энергетической и промышленной инфраструктуры.

Об этом в Telegram сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев.

В результате ударов на объектах зафиксировано повреждение кровли, окон, складских помещений, фасадов, заборов. Кроме того, на местах некоторых прилетов возникли пожары.

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Среди людей пострадавших нет.

На объектах гражданской инфраструктуры от взрывной волны вылетели окна в одном из многоэтажных домов, а также в помещении учебного заведения и объекта культурного назначения.

В настоящее время часть города остается без света, есть и проблемы с подачей отопления. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Также из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры с восьми часов утра в городе действуют почасовые стабилизационные отключения.

После ночной атаки дронов по нескольким регионам Украины утром 10 февраля Россия ведет новую ракетную атаку. Зафиксированы пуски ракет двумя волнами, в том числе с кораблей в Черном море и российских стратегических бомбардировщиков.

В ночь на 10 февраля Россия массированно атаковала Запорожье, было зафиксировано 17 взрывов, под обстрел попали объекты энергетической инфраструктуры. Кроме того, РФ ударила дроном Shahed по объекту критической инфраструктуры в Хмельницкой области и осуществила массированную ночную атаку на Днепропетровскую область (использовали иранские дроны Shahed и ракеты).

